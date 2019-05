Fleisch für 358 Franken nicht gescannt – Gericht kippt Freispruch

Der Verteidiger des Mannes sprach von einer «absoluten Lappalie» und zeigte sich befremdet über den Umstand, dass die Staatsanwaltschaft den Freispruch des Bezirksgerichts Winterthur ans Obergericht weitergezogen hat. Für die Charakterisierung der Tat als Lappalie «fehlt mir jedes Verständnis», sagte der Staatsanwalt.

Von Berufs wegen mit Zahlen vertraut

Der Mann hatte im November 2017 in einer Coop-Filiale eingekauft. Er benützte dazu zwei Taschen und «mischte» das Scanning-System: Einen Teil der Einkäufe, vor allem Früchte und Gemüse, erfasste er mit dem Handscanner und legte die Waren in die eine Tasche. Fleisch- und Wurstwaren, die er in der zweiten Tasche versorgte, wollte er gemäss eigenen Aussagen am Schluss beim Self-Check-out einscannen. Was er aber nicht tat.

Der Kadermann, der von Berufs wegen mit Zahlen umgehen kann, entschuldigte sich für das Versehen. Er habe an jenem Freitag eine sehr intensive Zeit im Geschäft hinter sich gehabt, die Beziehung zu seiner Frau sei auf der Kippe gestanden, in seiner Herkunftsfamilie seien gesundheitliche Probleme aufgetreten. «Relativ unter Belastung» stehend, habe er «den Kopf nicht bei der Sache» gehabt, kurz: «Ich war durch den Wind.» Er habe die Scan-Systeme schon mehrfach gemischt und nie Probleme gehabt. Wenn er «die sozialistische Ader» habe, gehe er auch mal an die bediente Kasse.

Kritik an «zu gutgläubigen Richtern»

Vor dem Einzelrichter in Winterthur fand der Mann einen, wie das Obergericht meinte, «zu gutgläubigen Richter», der ihn freisprach. Dieser konnte kein Tatmotiv erkennen, insbesondere deshalb, weil der Kadermann monatlich netto einen fünfstelligen Lohn nach Hause trug und deshalb «ohne Weiteres in der Lage gewesen wäre, die Ware zu bezahlen». Es sei auch nachvollziehbar, dass er durch die beruflichen und persönlichen Belastungen «abgelenkt und unkonzentriert» gewesen sei.