Finnische Kleinstadt hat plötzlich 50 Lotto-Millionäre

Nach einem 90 Millionen-Euro-Lottogewinn leben in einer finnischen Kleinstadt von nun an 50 Lotto-Millionäre. Sie hatten sich an einem in einem Supermarkt ausgelegten Tippschein in ihrer Gemeinde Siilinjärvi beteiligt, wo es zur Feier über den Preis am Freitag Kaffee und Kuchen für alle geben soll.