Feuerwehr evakuiert Wohnhaus

Um Mitternacht ging bei der Kantonspolizei Aargau der Alarm ein: Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bifangstrasse in Aarburg stand in Flammen. Die Feuerwehren Aarburg und Oftringen, die Polizei sowie die Ambulanz rückten aus. Wie der Kommunikationschef der Kapo Aargau, Roland Pfister, gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnetz bestätigte, brannte eine Wohnung im obersten Stock.