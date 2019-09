Ex-Trump-Sprecher macht auf Tanzfläche keine gute Figur

Nomen est omen: Spicer tanzte zusammen mit einer Profitänzerin zu dem Spice-Girls-Song «Spice Up Your Life.» Der 47-Jährige erschien in neongrünem Hemd und engsitzender Hose, gab vorab ein wildes Solo auf Bongo-Trommel zum Besten und tanzte zu einer Salsa-Nummer. Zum Finale seines Auftrittes rutschte er auf den Knien über den Dancefloor und warf die Arme in die Höhe. (Siehe Video unten)

Die doch eher ungelenken Bewegungen wurden dementsprechend von der Jury bewertet: Spicer und seine Tanzpartnerin Lindsay Arnold landeten auf dem vorletzten Platz.

Spicers Auftritt sorgte auch in den sozialen Medien für Hohn und Spott. Das Portal «The Daily Beast» verglich das Kostüm mit Bibo, dem grossen gelben Vogel aus der «Sesamstrasse.» Spicers Tanzeinlage wurde als «peinlichstes 'Dancing With the Stars'-Debüt aller Zeiten» bewertet.

Trust me, I certainly haven’t forgotten and once you see the outfit I have to wear tonight you won’t forget for quite some time — even after lots of therapy Treat this like looking at an eclipse with a dot poked in a piece of paper ( @ABC 8pmET) #DWTS@DancingABC#DWTS28https://t.co/w8IjOeua7X

— Sean Spicer (@seanspicer) September 16, 2019