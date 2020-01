Es wird bitterkalt

In Samedan GR war es in der Nacht auf Sonntag mit minus 22 Grad so kalt wie noch nie diesen Winter. Doch die Nacht auf Montag könnte noch frostiger werden. SRF Meteo schreibt, dass es in der Bündner Gemeinde bis zu minus 25 Grad kalt werden könnte.

In der Nacht auf heute gab es in #Samedan mit -22 Grad die kälteste Nacht des laufenden Winters. Heute Nacht könnten gar -25 Grad erreicht werden. #brrrr ???? ^gf pic.twitter.com/gzwlXXwzuR — SRF Meteo (@srfmeteo) January 19, 2020

Auch MeteoSchweiz schreibt in seinem Blog, dass die kommende Nacht in Samedan noch kälter werden dürfte. Doch auch in anderen Regionen der Schweiz wird es eisig kalt. Schon im Laufe des Sonntags fühlte es sich besonders in der Westschweiz sehr kalt an, weil eine kräftige Bise wehte. Für viele Kantone wurde zudem ein Wetteralarm wegen Glätte herausgegeben. Es wird vor gefrierender Nässe gewarnt. In der Nacht und am Montagmorgen ist auf den Strassen deshalb Vorsicht geboten.