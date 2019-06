Es braucht viel Geduld am Gotthard-Südportal

#A2 - Chiasso -> Gotthard - in Höhe Faido Einfahrt gesperrt, Überlastung — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 1. Juni 2019

Wer sich die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel ersparen will, kann alternativ über die A13 San Bernardino-Route fahren. Allerdings muss man auch hier abbremsen: Richtung Chur staute sich der Verkehr gegen Abend zwischen Rothenbrunnen und Reichenau. Gefragt war auch das Verladen: Beim Autoverlad Vereina in Sagliains betrug die Wartezeit eine halbe Stunde und beim Lötschberg in Goppenstein ebenfalls.