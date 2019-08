Er kam in der U-Bahn einem Sextäter auf die Schliche

Ollert ist 31. Er ist Fondsmanager und wohnt im Münchner Stadtteil Maxvorstadt. Von dort aus fährt er jeden Tag vier Stationen mit der U-Bahn in Richtung Innenstadt. Bis zum Hauptbahnhof muss Ollert oft stehen, dann steigen die meisten Menschen aus, und er sucht sich einen Sitzplatz. An diesem Morgen setzt er sich neben einen Jungen, der in dieser Geschichte Thomas heisst und dessen Leben er noch am selben Tag verändern wird.

«Ich kann sogar sagen, an welchem Tag das passiert ist, ich habe ja noch die Screenshots», sagt Ollert und beginnt, in der Aktentasche nach seinem Handy zu suchen. Smartphones spielen eine grosse Rolle in der Geschichte von Daniel Ollert und Thomas. Denn genau sie sind es, die die beiden verbinden am 2. Februar 2018.

Umarmung hinter den Containern

«Ich weiss eigentlich nicht, wieso ich auf den Bildschirm von Thomas' Handy geschaut habe. Aber dann habe ich gesehen, dass er auf Whatsapp mit «Onkel Millie» geschrieben hat und dass dieser Onkel Millie ihn fragte, ob sie sich mal wieder «hinter den Containern umarmen wollen», erzählt Ollert. Die Antwort, die der damals 13-Jährige eintippt, hat nur zwei Buchstaben: o. k.

Georg H. (Name von der Redaktion geändert) wurde am 27. Februar 2019 rechtskräftig von der Strafkammer des Landgerichts München 1 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen zu acht Jahren Freiheitsstrafe und Unterbringung im Massregelvollzug verurteilt. In der Zeit zwischen September 2017 und Januar 2018 hat der heute 58-Jährige den Jungen mehrmals getroffen. Dabei hat er ­Thomas zu sexuellen Handlungen gezwungen. Er war ein guter Freund der Familie.

Er habe es einfach tun müssen. «Ich war schockiert. Da fragt man sich, in wie vielen Fällen das einfach nicht rauskommt.»

In der U-Bahn starrt Ollert auf den Bildschirm des Jungen, spricht ihn schliesslich an. «Du, wieso umarmt der Onkel Millie dich hinter den Containern und nicht in der Öffentlichkeit? Weiss deine Mutter, dass du dich mit dem triffst?», fragt Ollert. «Nein», sagt Thomas, und fügt dann noch leise hinzu: «Ist besser so.»