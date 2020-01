Ein Chalet für den Kronprinzen

Die Dänen schätzen sich glücklich, dass ihr Königshaus bei weitem nicht so viele Dramen und Affären produziert wie das der britischen Royals. Doch in der vergangenen Woche sorgten ausgerechnet der bodenständige und viel geliebte dänische Kronprinz Frederik und seine Frau Mary für Aufruhr in Dänemark – und das wegen der Schweiz.