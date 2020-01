Edelweiss-Airbus kreiste über dem Mittelland

Am Mittwochabend flog eine Maschine der Edelweiss einige Kreise über das Mittelland. Es handelte sich um den Flug WK24, der um 16:58 Uhr in Richtung Cancún gestartet war. Nach etwas mehr als einer Stunde in der Luft landete der Airbus A340 (HB-JMG) wieder in Zürich.