Drittes Fahrzeug in Chamoson mitgerissen - Polizei sucht Zeugen

Im Wallis ist bei der Flut- und Schlammwelle des Bachs Loesentze in Chamoson am Sonntagabend ein drittes Fahrzeug mitgerissen worden. Es stand am selben Ort, wie die beiden bekannten weggeschwemmten Fahrzeuge, davon eines mit zwei Insassen.

Das dritte vom Bach weggerissene Auto war ebenfalls beim Weiler Le Châtelard parkiert, als sich die Wassermassen heranwälzten, wie die Kantonspolizei am Dienstagabend aufgrund einer Auswertung von Videos Privater mitteilte. Ob jemand in ihm sass, konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht sagen.