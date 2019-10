Deutsche Polizisten sollen Opfer im Dienst missbraucht haben

Gegen zwei Polizisten im ostdeutschen Bundesland Thüringen sind Haftbefehle wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs erlassen worden. Sie sollen am Samstag im Dienst ihr in behördlicher Verwahrung befindliches Opfer missbraucht und vergewaltigt haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mit. Das Amtsgericht erliess demnach am Dienstag Haftbefehle gegen die Polizisten.