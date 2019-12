Chat-App als staatliches Spionagewerkzeug missbraucht

Sie erreichte innert kurzer Zeit grosse Beliebtheit: Die Chat-App Totok (nicht zu verwechseln mit dem chinesischen Videoportal Tiktok) ist im Mittleren Osten, in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika millionenfach von App Store und Google Play Store heruntergeladen worden. Besonders in Ländern mit staatlicher Zensur entwickelte sie sich zu einer günstigen Alternative zu den vor Ort teils stark eingeschränkten Instant-Messaging-Diensten wie Whatsapp oder Skype. Doch die App entpuppte sich als Spionagetool der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Das machte die «New York Times» unter Berufung auf eigene Quellen und eine Untersuchung der Zeitung am Sonntag publik.