Bündner Polizei schiesst auf Autofahrer

Am frühen Samstagmorgen wurde ein im Kanton St. Gallen immatrikulierter Personenwagen und dessen Lenker in Chur einer Polizeikontrolle unterzogen, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Dabei kam es seitens der Polizei zu einem Schusswaffengebrauch wobei der Lenker verletzt wurde.