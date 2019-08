Blut darf fliessen, Alkohol nicht

Blutende junge Menschen, die sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden wälzen, zuckende Gliedmassen – diese Szenen wird es am Freitag vor der Stierkampfarena von Palma de Mallorca geben. Die Aktivisten der Tierschutzvereinigung «La tortura no es cultura» (Quälerei ist keine Kultur) haben das Spektakel schon in vielen spanischen Städten vorgeführt.