Bericht: 60 Flüchtlinge am Filmset in Malta misshandelt

Am Set eines italienischen Films in Malta sind laut einem Zeitungsbericht etwa 60 Flüchtlinge offenbar misshandelt worden, um die Szenen realistischer erscheinen zu lassen. Die ursprünglich aus Afrika stammenden Migranten seien als Statisten für den Film «Tolo Tolo» angeheuert worden, berichtete die «Times of Malta» am Mittwoch. Die Szenen mit ihnen hätten durch die Misshandlung realistischer wirken sollen. Unter der Betroffenen waren demnach vier Kinder.