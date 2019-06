Beim Brand im Seefeld wurden 20 Personen evakuiert

An der Ceresstrasse im Zürcher Seefeld ist am gestrigen späten Dienstagabend der Dachstock eines Hauses in Vollbrand geraten. Ein Leser-Reporter berichtete von meterhohen Flammen, die aus dem Dach emporstiegen. Ein Video bestätigt dies. Rund 20 Personen wurden aus dem brennenden Haus und angrenzenden Gebäuden evakuiert. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung betreut werden.