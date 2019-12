Aroser Jäger finden Hirsch mit 6 Kilo Plastikmüll im Magen

In Arosa erlegte die Wildhut einen Hirsch, in dessen Magen sechs Kilogramm Plastikabfall zum Vorschein kamen. Das Tier war angelockt worden von Komposthaufen, Vogelhäuschen und anderen Futterquellen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Hirsch zum Sicherheitsrisiko. Deshalb erlegte ihn die Wildhut Anfang Dezember, wie das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag mitteilte.