Als Hitler ans Bikertreffen – Polizei schaut amüsiert zu

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Duo im olivgrünen Militärgespann vorfährt. Zu hören sind Gelächter, einer findet den Auftritt «Hammer.» Dann wird das BMW-Gespann rückwärts neben einem Polizeiauto einparkiert. Der Mann im Sozius sieht dem Diktator verblüffend ähnlich, der Lenker trägt einen Stahlhelm und eine Uniform aus Wehrmachtszeiten. Der Polizist am Lenkrad des Autos scheint ob des Auftritts amüsiert; auch er nimmt die Szene mit einem Handy auf – ein wahrscheinlich folgenschwerer Fehler des Beamten.

Nachdem das Video und die darauf bezogene Empörung in den sozialen Medien die Runde machten, reagierte auch das Social-Media-Team der sächsischen Polizei. Das Verhalten des Kollegen sei nicht zu akzeptieren, twitterte es. «Ein Einschreiten und Unterbinden in der Szenerie wäre einzig richtig gewesen», heisst es weiter. In einer weiteren Verlautbarung sagte ein Polizeisprecher: «Wir hätten vom Kollegen erwartet, dass er dies ohne Wenn und Aber unterbunden hätten. Dahingehend gibt es keine zwei Meinungen.»

Das Verhalten des Kollegen ist nicht zu akzeptieren. Diesbezüglich wird eine eingehende Auswertung mit ihm erfolgen. Ein Einschreiten und Unterbinden in der Szenerie wäre einzig richtig gewesen. *mh — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 12, 2020

Laut Polizei prüft das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei den Fall. Bei dem als Hitler-Double erschienenen Mann stehe der Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder auch Volksverhetzung im Raum. Es sei bei einem derartigen Auftreten in Verkleidung als Adolf Hitler immer eine genaue Einzelfallprüfung vonnöten, teilte ein Polizeisprecher mit. Die dienstrechtliche Konsequenzen für den Beamten werden nun geprüft.

Dies forderte auch die Regionalzeitung «Freie Presse»: Biker in Uniform und mit Wehrmachtsmaschinen habe es beim Treffen im Schloss Augustusburg bereits gegeben, schreibt sie, doch dieser Auftritt solle Konsequenzen haben.

«Verhalten ist nicht akzeptabel»

Laut Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer von der SPD seien ihm mehrere Teilnehmer des Treffens in Uniform aufgefallen, was ihm nicht gefallen habe. «Aber es gab leider keine rechtliche Handhabe dagegen», denn es seien keine verfassungsfeindlichen Symbole gezeigt worden, so Neubauer. Einzig der Veranstalter hätte die Möglichkeit gehabt, sein Hausrecht durchzusetzen und die betreffenden Teilnehmer des Geländes zu verweisen.

Den Mitarbeitern des Veranstalters des Wintertreffens sei das Gespann nicht aufgefallen, hiess es in der Pressemitteilung, die am Montagnachmittag verschickt wurde. Wäre der Mann dem Sicherheitspersonal an der Einfahrt aufgefallen, hätte man vom Hausrecht Gebrauch gemacht und den Mann nachdrücklich und unmissverständlich gebeten, das Gelände zu verlassen. Wie er am Sicherheitspersonal an der Einfahrt vorbeikam, sei im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, heisst es.