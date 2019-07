Als ein Krokodil im Zürichsee für Aufregung sorgte

Im Hallwilersee soll ein Kaiman leben. Diese Meldung machte am Dienstag die Runde in den Schweizer Medien. Demnach hat ein Fischer zwischen dem aargauischen Beinwil und dem luzernischen Mosen beobachtet, wie das rund eineinhalb Meter lange Reptil an der Wasseroberfläche eine Ente erbeutet habe und danach weggeschwommen sei.