Zyklon tötet mindestens 300 Menschen

In beiden Ländern werden aber hunderte weitere Opfer befürchtet. Die Rettung von Überlebenden wird mehr und mehr zu einem Rennen gegen die Zeit.

Die Rettungsmassnahmen liefen nur schleppend an. Viele der zerstörten und von schwersten Überschwemmungen betroffenen Gebiete waren auch am Dienstag noch von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Helfer drangen nur mühsam in die Hochwassergebiete vor.

Sturzfluten und Überschwemmungen

Begleitet von heftigem Regen war Idai am späten Donnerstag in der Nähe von Mosambiks zweitgrösster Stadt Beira auf Land getroffen und dann nach Zimbabwe weitergezogen. Er löste Sturzfluten und Überschwemmungen aus. Tausende Gebäude, darunter auch Krankenhäuser und Schulen, wurden zerstört, ebenso wie unzählige Strassen, Brücken und Felder.

Allein in Mosambik wurde ein Gebiet mit einem Durchmesser von hundert Kilometern überflutet. 350'000 Menschen seien in Gefahr, sagte Präsident Nyusi. Am Montag hatte er nach einem Flug über das Katastrophengebiet erklärt, er rechne mit mehr als tausend Todesopfern.

Im Nachbarland Zimbabwe gehen die Behörden von bis zu 300 Toten aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien rund hundert Menschen gestorben, sagte der Minister für Lokalverwaltung, July Moyo. Mehr als 200 Menschen würden aber noch vermisst.

Humanitäre Krise auch in Malawi

Auch am Dienstag liess sich das ganze Ausmass der Katastrophe nicht überblicken. Die Uno sprach von einem der schwersten Stürme im Süden Afrikas seit Jahrzehnten. Das Unwetter habe auch in Malawi zu einer humanitären Krise geführt. Dort seien mehr als 900'000 Menschen betroffen, 80'000 von ihnen mussten demnach ihre Häuser verlassen.

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Uno kündigte an, in den kommenden Tagen Nahrungsmittel für bis zu 600'000 Menschen in die Katastrophengebiete zu liefern. «Ich glaube, dass die Welt das Ausmass des Problems wahrgenommen hat», sagte WFP-Sprecher Herve Verhoosel. Auch die Uno-Behörde für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) und das Uno-Kinderhilfswerk stellten weitere Unterstützung in Aussicht.