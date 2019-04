Neuer Wirbelsturm fegt über Mosambik hinweg

Mindestens 20 Verletzte sowie Überschwemmungen und schwere Schäden an Häusern habe es wegen des Zyklons «Kenneth» in Mosambik gegeben, heisst es in einer Mitteilung der Uno-Organisation Ocha im Kurznachrichtendienst Twitter.

#CycloneKenneth made landfall this evening between the districts of Macomia and Mocimboa da Praia, in Cabo Delgado Province of #Mozambique. Previously, it passed through the Comoros, where 3 deaths and extensive damage to houses were reported.More info: https://t.co/j1xeBaHteGpic.twitter.com/3Q3gjzaOob — OCHA Southern & Eastern Africa (@UNOCHA_ROSEA) April 25, 2019

In Mosambik befürchten die Helfer in den kommenden Tagen heftige Regenfälle sowie Überschwemmungen und Erdrutsche. Die Auswirkungen könnten verheerend sein, warnte das Nothilfebüro. Der Zyklon traf demnach im Norden Mosambiks in der Provinz Cabo Delgado auf Land. Mindestens 30'000 Menschen in besonders gefährdeten Gebieten seien in Sicherheit gebracht worden. Flüge seien gestrichen worden, Schulen blieben geschlossen.