Zwölf Tote bei Flugzeugabsturz in Costa Rica

Die Maschine vom Typ Cessna 208 sei nahe Punta Islita in der Provinz Guanacasta an der Pazifikküste in den Bergen abgestürzt und in Flammen aufgegangen, teilten die Sicherheitsbehörden des mittelamerikanischen Landes am Sonntag mit.

Die Nationalität der ausländischen Opfer war zunächst unbekannt. Unter ihnen sollen mehrere Angehörige einer Familie sein, die in einem Hotel in Punta Islita Ferien machten. Zudem kamen zwei Piloten des privaten Flugunternehmens bei dem Unglück ums Leben. Medienberichten zufolge hatte das Flugzeug Probleme beim Start und stürzte kurz darauf ab.

Der Ministeriumssprecher Carlos Hidalgo veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite Bilder von brennenden Wrackteilen. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt.

