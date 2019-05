Zweites Opfer soll Rapperin angezeigt haben

Demnach habe ihr die Rapperin in einer Wohnung im Kosovo ihre Kreditkarten-Daten entnommen, während sie schlief. Danach habe Loredanas Bruder damit Zahlungen getätigt. Laut dem Strafbefehl, der «20 Minuten» vorliegt, verzockte er 370 Franken im Internet und buchte für 200 Franken einen Flug von der Schweiz nach Kosovo. Im August 2018 wurde er unter anderem wegen «betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage» schuldig gesprochen und bestraft. Loredana wurde nicht verurteilt.

«Sie hatte sich eine Waffe in die Hosentasche gesteckt»

Als die Fotografin einige Wochen später Loredana nochmals in der Wohnung in Kosovo besuchte, um geliehene Kleider zurückzufordern, sei die Rapperin mit einer Waffe in der Hosentasche an der Haustür erschienen.