Zwei Züge in Deutschland prallen ineinander

Beim Zusammenprall zweier Züge in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag etwa 50 Menschen verletzt worden. Auf der Zugstrecke in Meerbusch-Osterath sei am Dienstag ein Personenzug auf einen Güterzug geprallt, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion St. Augustin der Nachrichtenagentur AFP. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort.

Mehrere Feuerwehren aus der Region eilten zur Unfallstelle. Die Versorgung der Menschen im Zug geniesse «hohe Priorität», erklärte die Feuerwehr Meerbusch. Ein abgerissener Fahrdraht erschwere derzeit den Zugang zum Zug.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug geniesst hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Laut Deutscher Bahn ereignete sich das Unglück gegen 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen Krefeld und Neuss. Das Unternehmen und Rettungskräfte bemühten sich um «schnelle Hilfe für die Betroffenen und Klärung der Sachlage», hiess es in der Mitteilung weiter. (chi)