Zwei Verletzte nach Schwebebahn-Kollision im Europapark

Im Europapark in Rust (D) kam es am Samstagmorgen zu einem Auffahrunfall auf der Attraktion «EP Express». Dabei handelt es sich um die Schwebebahn, die die Besucher durch den Park befördert, berichtet TeleZüri. Der Europapark will im Verlaufe des Tages weiter informieren.

Nach Informationen der Polizei Offenburg ist ein voll besetzter Zug auf einen leeren aufgefahren, der auf den Gleisen stand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen leicht verletzt, schreibt die Badische Zeitung.

Nach der Kollision musste einer der beiden Züge zurück in den Bahnhof gefahren werden. Die Fahrgäste der voll besetzten Schwebebahn konnten mit Hilfe der Werkfeuerwehr des Europa-Park aus der Bahn aussteigen.

Auf Twitter berichten Augenzeugen aber, dass der Zusammenstoss wohl glimpflich ausgegangen sei. Nach der Kollision soll die Bahn in den nächsten Bahnhof gefahren sein, wo die Passagiere aussteigen konnten. Der Europa-Park teilte kurz nach dem Vorfall mit, dass die Einschienenbahn ihren Betrieb am Mittag wieder aufnehmen konnte.

Heute Vormittag kam es während eines Rangiervorgangs zu einem Zusammenstoss zweier EP-Express Züge. Alle Passagiere konnten den Zug über den Bahnhof selbständig wieder verlassen. Der Rundfahrbetrieb des EP-Express wurde umgehend wieder aufgenommen. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 18. August 2018

Bereits im Mai kam es im in Baden-Württemberg gelegenen Freizeitpark zu einem Vorfall. Damals war ein Grossbrand ausgebrochen. Sieben Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich bis zu 25'000 Besucher in dem Park. Die Anlage wurde nach Ausbruch des Brands geräumt. Etwa 500 Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Europapark besuchen nach Angaben des Unternehmens mehr als 5,6 Millionen Menschen pro Saison. (TA/NN)