Zwei Tote bei Schüssen an Universität in North Carolina

Zwei Personen seien lebensgefährlich verletzt worden, hiess es weiter. Eine verdächtige Person sei bei dem Vorfall auf dem Campus der University of North Carolina in Charlotte festgenommen worden, erklärte die zuständige Polizei auf Twitter. «Rennt, versteckt euch, kämpft. Bringt euch sofort in Sicherheit», hatte zuvor die Universität getwittert.

Die Universität teilte zudem auf Twitter mit, der Campus sei abgeriegelt worden und Sicherheitskräfte würden die Gebäude absuchen. In den sozialen Medien kursierten Videos, die zeigten, wie Studenten mit erhobenen Händen Uni-Gebäude verliessen, während Polizisten an ihnen vorbei zum Tatort rannten. Die Universität von North Carolina in Charlotte hat eigenen Angaben zufolge mehr als 26'500 Studenten und 3000 Mitarbeiter.