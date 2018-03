Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Hessen

Beim Absturz eines Ultra-Leichtflugzeugs in Hessen sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Propellermaschine verunglückte nach Angaben der Polizei bei Bensheim im Süden des Bundeslandes. Sie sei in ein Feld westlich der Autobahn 5 gestürzt. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

#Kleinflugzeug stürzt westlich der #A5 bei #Bensheim in ein Feld. Dabei ist neben dem Piloten offenbar auch eine 18-jährige Frau aus #Hessen ums Leben gekommen. Mehr dazu: https://t.co/WMQsHVZQsQ pic.twitter.com/bpz6suBvY9 — hessenschau (@hessenschau) March 10, 2018

Nach ersten Ermittlungen sei die Maschine gegen 15.00 Uhr zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms gestartet. Neben dem Piloten, bei dem es sich nach ersten Informationen, um einen Schweizer handeln soll, befand sich den Angaben zufolge eine 18-jährige Frau in dem Flugzeug. Ermittlungen wurden eingeleitet. (nag/AFP)