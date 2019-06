Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz im Waadtland

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Château-d'Oex (VD) sind zwei Personen ums Leben gekommen. Der Absturz ereignete sich am Donnerstagnachmittag, wie die Kantonspolizei Waadtland am Freitag mitteilte.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um die beiden Insassen des zweisitzigen Flugzeugs. Es sind eine 24-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, die in der Deutschschweiz wohnten. Das Flugzeug war in Epagny (FR) gestartet. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.