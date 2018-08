Zwei Leichtverletzte nach Bahn-Kollision im Europapark

Beim Zusammenstoss zweier Schwebebahnen im Europapark Rust in Baden-Württemberg ist am Samstag ein Parkbesucher leicht verletzt worden. Zudem erlitt der Fahrer eines der Züge einen Schock, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall habe sich ereignet, als eine Bahn bei der Ausfahrt aus einer Hotelanlage mit einem Leerzug kollidierte.

Der Betrieb der Express-Bahn in dem Freizeitpark war nach dem Unglück für mehrere Stunden unterbrochen. Der verletzte Besucher konnte laut Polizei seinen Parkbesuch später gemeinsam mit seinen Begleitern fortsetzen.

Auf Twitter berichten Augenzeugen aber, dass der Zusammenstoss wohl glimpflich ausgegangen sei. Nach der Kollision soll die Bahn in den nächsten Bahnhof gefahren sein, wo die Passagiere aussteigen konnten. Der Europa-Park teilte kurz nach dem Vorfall mit, dass die Einschienenbahn ihren Betrieb am Mittag wieder aufnehmen konnte.

Heute Vormittag kam es während eines Rangiervorgangs zu einem Zusammenstoss zweier EP-Express Züge. Alle Passagiere konnten den Zug über den Bahnhof selbständig wieder verlassen. Der Rundfahrbetrieb des EP-Express wurde umgehend wieder aufgenommen. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 18. August 2018

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Nachmittag noch an. Im Juni hatte es in dem Park einen Grossbrand gegeben, bei dem mehrere Feuerwehrleute verletzt wurden.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich bis zu 25'000 Besucher in dem Park. Die Anlage wurde nach Ausbruch des Brands geräumt. Etwa 500 Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Europapark besuchen nach Angaben des Unternehmens mehr als 5,6 Millionen Menschen pro Saison. (TA/NN)