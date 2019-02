Auf der Gotthard-Bergstrecke bei Airolo TI sind am Dienstagmorgen zwei Bahnarbeiter von einem Zug erfasst worden. Einer der Männer starb am Unfallort, der zweite wurde schwer verletzt in ein Spital geflogen.

Die beiden Arbeiter führten entlang der Bahngleise Kontrollen durch, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittag mitteilte. Dabei wurden sie aus unbekannten Gründen vor dem Südportal des Gotthardtunnels von einer in Richtung Norden fahrenden Komposition der Regionalbahngesellschaft Tilo erfasst.