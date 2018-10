Zuschauer prügeln auf Fussballer ein

An einem Fussballspiel zwischen A-Junioren ist es im Kanton Aargau zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Jugendliche griffen dabei Spieler der gegnerischen Mannschaft an. Ein provokanter Jubelruf sei der Auslöser gewesen, sagte ein Leserreporter zu 20 Minuten.

Der FV Muttenz hatte am Mittwoch gegen den FC Laufenburg-Kaisten im Elfmeterschiessen gewonnen. Auf einem Video des Augenzeugen ist zu sehen, wie ein Muttenzer Spieler von mehreren Personen angegriffen und zu Boden geschlagen wird. Bei den Angreifern handelte es sich laut dem Leserreporter um Zuschauer.

«Es sind dann mehrere Leute dazwischen gegangen. Andere haben sich um den Verletzten gekümmert», so der Augenzeuge. Im Anschluss an den Angriff sei es zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen, bei denen teilweise rassistische Beleidigungen gefallen sind. «Als die Polizei eintraf, war das schlimmste schon vorbei», so der Leserreporter.

Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigt den Vorfall auf Anfrage. «Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ging eine Meldung ein, dass es zwischen Spielern und Zuschauern zu einer Schlägerei gekommen ist», so Pfister. «Ein 17-jähriger Spieler aus Muttenz musste in der Folge mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Drei weitere Spieler erlitten oberflächliche Verletzungen.» Ein 19-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden und befand sich für eine Nacht in Gewahrsam. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Übernommen von 20 Minuten und bearbeitet von Bernerzeitung.ch/Newsnet. ()