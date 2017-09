Zürcher Dampfschiff evakuiert

Das Dampfschiff «Stadt Zürich» wurde am Samstagnachmittag auf dem oberen Zürichsee von einem technischen Fehler heimgesucht. Die 27 Passagiere konnten später vom Seerettungsdienst an Land nach Schmerikon SG gebracht werden.

Wiebke Sander, Mediensprecherin der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG), bestätigte auf Anfrage entsprechende Meldungen auf Online-Portalen. Die betroffenen Passagiere hätten rund 40 Minuten warten müssen, bis sie das Schiff verlassen konnten, sagte Sander der Nachrichtenagentur SDA weiter. Sie hätten ruhig und mit Verständnis auf die Situation reagiert.

Fehler gefunden

Grund für den Zwischenfall sei ein technischer Defekt am Ruder des Schiffs gewesen. Am Abend habe das Schiff mit dem Notruder zurück in die Werft nach Wollishofen fahren können. Auf den Fahrplan vom Sonntag habe der Vorfall keine Auswirkungen.

Kurz nach dem Defekt konnte weder die Zürcher Seepolizei noch die Kantonspolizei St. Gallen gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet nähere Auskünfte geben. (fal/sda)