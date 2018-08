Zu nah, zu tief, zu heiss? Der Absturz bleibt ein Rätsel

Auch zwei Wochen nach dem Absturz weiss die Öffentlichkeit zu wenig, um über die Unfallursachen urteilen zu können. Bekannt ist immerhin, dass sich «keine Hinweise auf ein generelles technisches Problem» ergeben haben. Auch sei es zu keiner Kollision mit einem Kabel oder einem anderen Flugzeug gekommen sein. Das Wrack der oberhalb von Flims geborgenen Maschine ist zurzeit in einem Hangar in Payerne und wird von den Fachleuten der Sust akribisch untersucht.

Die abgestürzte Ju flog am Vortag nach Locarno und wurde dort nicht aufgetankt. Gemäss Ju-Air ist es auf dem Hinflug zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Die beiden Piloten waren sehr erfahren, 62 und 63 Jahre alt, beide je rund 30 Jahre Militärpiloten und Linienpiloten bei der Swiss als Flugkapitäne auf dem Airbus. Als Militärpiloten kennen sie die Schweizer Berge wie ihre Westentasche und sind auch schon unzählige Male über den Segnespass geflogen.

Abwinde: Das Wetter beim Absturz war sonnig und heiss. Die Aufnahme der Webcam im Flimser Skigebiet drei Minuten nach dem Absturz zeigt eine sehr gute Sicht im Talkessel. Hinter dem Segnespass über Elm brauen sich hingegen Wolken zusammen. Laut Meteorologe Jörg Kachelmann wurden auf dem nahegelegenen Crap Masegn Böen bis 48 km/h gemessen. In der Nähe sich schnell entwickelnder Cumulonimbuswolken könne es zu «absinkenden Luftbewegungen» kommen. Diese allein seien hingegen nicht geeignet, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, so Kachelmann.

Die Webcam im Flimser Skigebiet drei Minuten nach dem Absturz. Das Wrack liegt beim bananförmigen oberen Schneefeld. Das Wetter war gut, hinter dem Segnespass allerdings türmen sich die Wolken.

Mangelnde Reserven: Im «Blick» hat ein Leser ein Bild veröffentlicht, das er von der heranfliegenden Ju vom Segnespass her gemacht hat. Die Ju fliegt entlang des Atlas eine deutliche Linkskurve mit etwa 30 Grad Neigung auf einer Höhe von gut 2800 Metern, also rund 200 Meter höher als der Segnespass. Das Flugzeug wirft einen Schatten, die Ermittler können aufgrund des Sonnenstandes die Position ziemlich genau bestimmen.

Das letzte Bild der Ju wenige Sekunden vor dem Absturz, aufgenommen von einem Blickleser auf dem Segnespass.

Der Hüttenwart auf der Segneshütte berichtet, dass die Ju, statt wie normal über den Pass zu fliegen, eine scharfe Kurve nach links machte, senkrecht abkippte und wie ein Stein spitzgerade auf den Boden prallte. Hatte die Ju zu wenig Höhe?

Hitze, Stömungsabriss: Einig sind sich alle Experten, dass sich die Hitze an diesem Nachmittag ungünstig auf die Motorenleistung und den Auftrieb der Flügel ausgewirkt hat. Die Ju war zudem voll beladen und die Passagiere hatten Gepäck dabei. Zudem können Abwinde vom Segnespass nach Süden in den Talkessel eine Rolle gespielt haben. Der fast senkrechte Absturz deutet darauf hin, dass es zu einem Strömungsabriss gekommen ist, weil die Ju zu langsam war oder eine allzu abrupte Linkskurve geflogen ist.

Die scharfe Umkehrkurve: Völlig offen ist hingegen die Frage, weshalb derart erfahrene Piloten sich vor dem Pass zu einer scharfen Umkehrkurve entschlossen haben. Möglicherweise wird diese Frage nie geklärt. Es sei denn die Ermittler finden auf Handyvideos eindeutige Bild- oder Tonaufnahmen. Eine normale Linkskurve, um Richtung Segnespass einzudrehen, hätte auch an diesem heissen Tag kein Problem sein dürfen.

«Ich bin schon bei 45 Grad geflogen mit der Ju-52» Ju-Air-Chefpilot Andreas Pfisterer spricht im Interview über den Flug am Martinsloch vorbei und eine «Hafechäs»-These.

Der Fluch des Martinslochs: Eine Rolle könnte das Martinsloch als touristischer Höhepunkt zwischen Locarno und Zürich gespielt haben. Segnespass, Martinsloch und die spektakulären Tschingelhörner werden von den Ju-Piloten auf Nord-Süd-Reisen regelmässig angeflogen. Ein naher Vorbeiflug auf der Glarnerseite ist einfacher, weil das Gelände dort steil abfällt und die Piloten freien Luftraum haben. Das Loch im Fels ist 20 Meter gross und fast gleich hoch wie der Pass (2625 Meter über Meer). Das Loch ist bekannt, weil die Sonne zweimal im Jahr durch den Fels Loch auf den Kirchturm in Elm scheint.

Störung durch Pasagiere: Seit das Bundesamt Bazl am Donnerstag verfügt hat, dass künftig alle Passagiere angeschnallt bleiben müssen, wird die These diskutiert, dass sich alle Passagiere an die Fenster auf der linken Seite begeben und das Flugzeug destabilisiert haben könnten. Oder der Pilot sei durch einen Passagier im Cockpit abgelenkt worden. Ju-Chefpilot Andreas Pfisterer dementiert diese These: Das Flugzeug sei schmal, der Wechsel von ein paar Passagieren von einer auf die andere Seite für den Piloten nicht zu spüren.

Gewichtsverlagerung, wenn alles Passagiere auf eine Seite drängen? Das Flugzeug sei zu schmal, um eine Auswirkung zu spüren, sagt Ju-Chefpilot Andreas Pfisterer.

Die Benzinthese: Die Fachleute gehen davon aus, dass mehrere Faktoren zum Absturz geführt haben müssen: Hitze, Abwinde, mangelnde Reserven oder ein technischer Defekt. Der Aviatik-Journalist Sepp Moser beschreibt in der «NZZ am Sonntag» die Hypothese einer «misslungenen Umkehrkurve», nachdem die Piloten realisierten, dass sie zuwenig Höhe für eine sichere Überquerung des Segnespasses hatten. «Irgendetwas Unerwartetes, Abruptes» müsse die erfahrenen Piloten zu dieser letztlich tödlichen Kurve im engen Talkessel gezwungen haben. Dieser erste Teil der These ist plausibel.

Moser nennt die Möglichkeit, dass im entscheidenden Moment mindestens einer der drei Motoren zu «husten» begann. Seine Theorie: Das fast schwarz bemalte Flugzeug stand am Nachmittag bei brütender Hitze in Locarno. Dabei habe sich das Flugbenzin erhitzt, und auf fast 3000 Metern Höhe habe es zu Dampfbildung kommen können, was wiederum die Treibstoffpumpen beeinträchtigt hätte. Ju-Chefpilot Pfister bezeichnet die Theorie mit dem verdampfenden Benzin im Interview mit Bernerzeitung.ch/Newsnet als «Hafechäs». Benzindampf würde, wenn schon, ansteigen, das Benzin werde jedoch im untersten Teil des Tankes angesogen.

Riskante Fliegerei: Der «Zürcher Oberländer» wiederum zitiert aus Flugforen, die der Ju-Air und ihren ehemaligen Militärpiloten eine «Firmenkultur mit einer riskanten Fliegerei» vorwerfen. Als Beleg werden diverse Videos gelinkt, auf denen Felswände und Kreten ziemlich nahe passiert wurden. Als Beleg für wilde Manöver diente auch das Bild der abgestürzten Hülsen-Ju direkt vor dem Martinsloch in der Ju-Air-Gazette. Doch dieses Bild sei «eine Fotomontage», sagt Ju-Sprecher Gartmann.

Die abgestürzte Ju ultranah am Martinsloch, abgebildet in der Ju-Air-Gazette, wurde als Beleg für Top-Gun-Fliegerei verwendet. Das Bild ist jedoch eine Fotomontage.

Die Mindestflughöhe von 150 Metern sei gegenüber der Ju-Air schon mehrfach angesprochen worden, sagte Bazl-Sprecher Urs Holderegger gegenüber dem Oberländer. Die Ju-Air sei deswegen auch schon gebüsst worden. Für die Ju-Air kontert Sprecher Christian Gartmann, solche Videos könnten täuschend sein, Ju-Piloten würden keine Risiken eingehen, seien keine «Top Guns» und wollten ihre Lizenz nicht riskieren.

Zu alte Piloten: Tatsächlich sind viele der 24 Ju-Piloten pensionierte Flugkapitäne. Das Durchschnittsalter beträgt 55 Jahre. Über 60-Jährige müssen sich zweimal im Jahr einem fliegerärztlichen Check unterziehen, die unter 60-Jährigen einmal im Jahr. Bis 65 darf kommerziell geflogen werden, solange man medizinisch dazu in der Lage ist, sagt Ju-Chefpilot Pfister. (Tages-Anzeiger)