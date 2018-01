Zermatt ist von der Aussenwelt abgeschnitten

Die Lawinengefahr ist am Montagabend in den Schweizer Alpen erneut gestiegen. Sehr gross ist die Gefahr in Teilen des Kantons Wallis. Davon betroffen ist auch der Bahnverkehr. Der Bahnbetrieb zwischen Visp und Zermatt musste vollständig eingestellt werden.

Die höchste Gefahrenstufe besteht in Saas-Fee, dem südlichen Simplongebiet, den unteren Vispertälern und Zermatt, wie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am frühen Montagabend mitteilte. Im Norden des Tessins und Teilen des Unterwallis herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe.

Keine Ersatzbusse mehr

Wegen Lawinengefahr wurde die Strasse zwischen Täsch und Zermatt in beiden Richtungen gesperrt, wie den Verkehrsinformationen des TCS zu entnehmen ist. Ein starker Südostwind habe den auf über 1500 Metern gelegenen Regionen viel Neuschnee gebracht, wie der «Walliser Bote» schreibt.

Im südlichen Oberwallis besteht sehr grosse Lawinengefahr. (Karte: SLF)

Letzte Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn seien um 17.35 Uhr gefahren. Ersatzbusse verkehren keine. Damit ist Zermatt von der Aussenwelt vollständig abgeschnitten. Via Facebook meldet sich die Gemeinde mit einem Foto vom Montagabend:

Schule fällt aus

Zwischen Visp und Täsch fahren ebenfalls keine Ersatzbusse mehr. Wegen einem Erdrutsch bei Stalden ist auch der Vispertaltunnel in beiden Richtungen gesperrt. Für die Hauptstrasse von Visp nach Saas Fee hat der TCS keine Umleitungsempfehlung.

Der Vispertaltunnel ist nach einem Erdrutsch in beiden Richtungen gesperrt. (Karte: TCS)

In St. Niklaus mussten Einfamilienhäuser evakuiert werden. Mehrere Zufahrtsstrassen sind bis auf Weiteres gesperrt worden, wie die Zeitung weiter berichtet. Zudem werden die Schulen morgen auf allen Stufen geschlossen bleiben.

Murgang-Schutzwände

In Eyholz bei Visp ist es zu einem Murgang gekommen. Die Feuerwehr hat Murgang-Schutzwände errichtet. Die Strecke von Siders nach Leuk/Susten ist ebenfalls nicht befahrbar und Richtung Oberwallis gesperrt, wie der «Walliser Bote» schreibt. Hier gibt es allerdings eine Umleitung. Auch die Strecken Stalden–Saas-Grund und Saas-Grund–Saas-Almagell sind für jeglichen Verkehr gesperrt.

Erst letzte Woche waren verschiedene Täler und Ortschaften in Graubünden als Folge des Wintersturms Burglind nicht mehr erreichbar. Auch im Wallis waren mehrere Regionen wegen sehr grosser Lawinengefahr von der Umwelt abgeschnitten, darunter ein grosser Teil des Bezirks Goms und des Lötschentals.

(nxp/sda)