Grosse Gefahr durch Pabuk: Katastrophenschützer fürchten schwere Schäden und Tote, wenn der Tropensturm Thailands Süden passiert.

Angesichts des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben Zehntausende Menschen im Süden Thailands ihre Wohnungen verlassen und Schutz gesucht. Die Einwohner an der Küste der Provinz Nakorn Si Thammarat, die am Donnerstag von den Ausläufern von Sturm Pabuk erreicht wurde, würden in Sicherheit gebracht, teilte das Katastrophenschutzministerium des Landes mit.