Wirbelsturm Fani erreicht Bangladesh

Helfer im Bundesstaat Odisha begannen bereits mit den Aufräumarbeiten und räumten umgestürzte Bäume von den Strassen. Die Behörden bemühten sich darum, die Stromversorgung und Telefonleitungen wiederherzustellen. Flüge und Zugverbindungen sollten bald wiederaufgenommen werden, sagte Prabhat Mahapatra von der örtlichen Katastrophenschutzbehörde.

Stärkster Zyklon seit 1999

Wirbelstürme sind am Golf von Bengalen keine Seltenheit, vor allem zwischen April und November. «Fani» jedoch gilt als stärkster Zyklon in dem Gebiet seit 1999, als mehr als 10'000 Menschen in Odisha (damals Orissa) ums Leben kamen.

Damals hatte der Wind eine Geschwindigkeit von 260 Kilometern pro Stunde erreicht. Seitdem gelten die Sicherheitsvorkehrungen in dem Bundesstaat allerdings als deutlich verbessert.

Sowohl in Indien wie auch in Bangladesh waren Küstengebiete geräumt und Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Allein in Odisha wurden etliche Häuser und Wohnungen evakuiert.

Rund 1,2 Millionen Menschen mussten vorübergehend ihr Zuhause verlassen. Nach Einschätzung der Zeitung «Times of India» ist es unter anderem den Sicherheitsmassnahmen und deutlich präziseren Wettervorhersagen zu verdanken, das «Fani» nicht deutlich mehr Menschen zum Opfer fielen.