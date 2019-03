Zuvor waren Tusks Instagram-Posts zum Brexit eher ironisch. Im September erntete er Kritik, als er nach einem EU-Gipfel ein Foto postete, auf dem er der britischen Premierministerin Theresa May ein Stück Kuchen anbot. «Ein Stück Kuchen, vielleicht? Sorry, ohne Kirschen.» Dabei spielte er auf das von der EU immer wieder beklagte «Cherry Picking» an, auf deutsch Rosinenpicken. Gemeint ist der Versuch Grossbritanniens, zwar aus der EU auszutreten, aber die besten Aspekte einer EU-Mitgliedschaft zu behalten. Viele Leute kommentierten damals, Tusks Kommentar sei taktlos, weil May Diabetes habe.