Der Bergsturz vom Freitagabend sei paradoxerweise eine «gute Nachricht», sagt Christian Gartmann, Sprecher des Krisenstabs im Bergell, zu «20 Minuten». «Wir hofften, dass die Felsmasse in Portionen abstürzt, sodass es keine grosse Schäden gibt», sagt Gartmann. Das sei in dieser Nacht passiert. Am Piz Cengalo seien noch rund 2 Millionen Kubikmeter Fels in Bewegung, wie der Radar gezeigt habe.

Die Situation zehre an den Nerven der Bevölkerung. «Diese Leute sind nicht mehr in ihren eigenen Häusern und schlafen nicht mehr in ihren eigenen Betten», sagt Gartmann. Viele wüssten nicht, wann sie wieder zurück könnten. «Diese Unsicherheit ist belastend.»

Die Helfer versuchten alles, um der Bevölkerung das Leben so einfach wie möglich zu machen. «Es ist aber eine sehr schwierige Situation, wenn man plötzlich aus dem eigenen Haus muss. Einige hatten nicht einmal Kleider oder ihre Bankkarte dabei», sagt Gartmann.

Bondo - Bilder der Verwüstung

Einige Leute hätten resigniert und wollten nicht mehr zurück. «Sie wissen, dass sie in Bondo nicht mehr auf lange Sicht sicher leben können.» Zum Teil seien uralte Häuser beschädigt oder zerstört worden. Die Gemeinde setze alles daran, dass diese Leute nicht aus dem Bergell wegziehen müssten. In anderen Teilen des Tals werde geprüft, neue Häuser zu bauen.

«Der Sonnenschein in diesen grauen Tagen ist die Solidarität, die das Bergell spürt», sagt Gartmann. Sowohl auf das Konto der Glückskette als auch auf jenes der Gemeinde seien grosse Beträge eingegangen. «Mittlerweile sind wir bei weit über 4 Millionen Franken», so der Sprecher.

Video: Aufräumarbeiten in Bondo

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Bernerzeitung.ch/Newsnet