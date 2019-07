«Wir haben 37,5 Prozent Steigung»

Und dann?

Ich schaute so aus dem Fenster und dachte mir: Mensch, diese Strasse ist wirklich steil. Wenn du wieder unten in deinem Haus am Meer angekommen bist, dann schaust du aber mal im Internet nach, welcher Ort die steilste Strasse der Welt besitzt.

Gwyn Headly: Der 73-jährige Verleger lebt in Harlech, ist verheiratet und hat zwei Schweine und einen Golden Retriever.

Muss man so etwas denn wirklich wissen?

Klar. Ich bin ja ein neugieriger Mensch! Und siehe: Angeblich war es Duned in in Neuseeland mit der Baldwin Street. Aber ich recherchierte, dass die dort lediglich 35 Prozent Steigung haben. Und wir haben 37,5 Prozent.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!

Das reichte mir nicht. Ich wollte die offizielle Bestätigung. Also rief ich beim «Guinnessbuch der Rekorde» an, und die schickten mir eine Liste mit zehn Punkten, die ich zu erfüllen hatte.

Zehn Punkte?

Die wollten sogar den Bauplan der Strasse haben. Da habe ich denen erklärt, dass die Strasse schon seit mehr als 1000 Jahren existiert. Einen Bauplan gibt es natürlich nicht.

Andererseits schon komisch, so eine Strasse mit einer Steigung wie bei einer Achterbahn.

Für die Menschen hier war das halt immer die schnellste Verbindung zwischen Siedlung und Meer. Ein Trampelpfad. Aber gut, am Ende hat mans geglaubt – und seit Kurzem haben wir die offizielle Bestätigung.

Was wird jetzt aus Dunedinin Neuseeland?

Das frage ich mich auch! Als Tourist würde ich mir jedenfalls viel lieber die steilste Strasse der Welt anschauen als nur die zweitsteilste. So wie dieser belgische Gin-Produzent, den ich letztens mal hier getroffen habe. Ein belgischer Gin-Produzent! Was es alles gibt!

Welche Souvenirs planen Sie in Harlech?

Wir beginnen mit Bier. Mit einem leichten Bier. Ein 3,75-Prozent-Bier für die 37,5-Prozent-Gemeinde. Toll, nicht?

Wie wäre es mit einem 37,5-Prozent-Gin?

Sehr gute Idee! Sagen Sie: Haben Sie am Samstag Zeit? Da feiern wir hier ein kleines Fest am Kinderspielplatz. Direkt an der Ffordd Pen Llech. Ach, kommen Sie doch vorbei! Touristen tun uns so gut.