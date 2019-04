«Wir errichten in uns ein Grab der Hoffnung»

Papst Franziskus hat die Gläubigen in der Osternacht dazu ermuntert, sich nicht in Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit zu verlieren. «Manchmal wenden wir uns ausschliesslich unseren Problemen zu, die nie ausgehen.» Dies sagte das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Predigt bei der Vigilfeier am Samstagabend im Petersdom.