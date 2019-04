Winter-Intermezzo ist vorbei – so wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht zum Donnerstag schneite es in der Westschweiz praktisch durchgehend. Laut Meteonews lagen hier am Morgen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Zu verdanken war der Wintereinbruch einer kalten Luftmasse, die sich über die Schweiz hinweg schob.

Auf der Alpennordseite bekam die Zentralschweiz die grössten Schneemengen ab. In den höheren Lagen der Gotthardregion kamen 1 bis 1,5 Meter Neuschnee zusammen, die Lawinengefahr ist akut. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse kam teilweise komplett zum Erliegen. Am meisten Niederschlag gab es im Tessin. Schnee im April gibt es nicht in jedem Jahr, ist aber auch keine Seltenheit. Mengen wie in den letzten 48 Stunden sind laut Meteonews allerdings ungewöhnlich.