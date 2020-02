Windrekord auf dem Napf – dann stieg das Messgerät aus

Wie Meteonews weiter schreibt, habe sich das Messgerät auf dem Napf um 2.20 Uhr morgens verabschiedet, nachdem der Maximalwert erreicht worden war. Was war geschehen? Offenbar hat ein Stromausfall das Windmessgerät lahmgelegt, wie Melanie Ruosch von Meteo Schweiz auf Anfrage bestätigt. Das Gerät funktioniere nun aber wieder normal. Ob der Stromausfall tatsächlich auf den Sturm zurückzuführen war, konnte sie nicht bestätigen. Der Maximalwert von 171 km/h scheint den Meteorologen weiterhin plausibel.

Aber auch im Flachland wurden Orkanböen von über 120 km/h verzeichnet. In Thun BE und Affoltern bei Zürich erreichten die Windböen Geschwindigkeiten von 129 km/h. Auch in Luzern wurden 122 km/h gemessen.