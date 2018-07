Wer hat den schnellsten Rasenmäher?

Rund 250 Personen haben am Samstag an der fünften Ausgabe des Rasenmäherrennens in Dorénaz VS teilgenommen. 23 Maschinen haben auf einer Strecke von etwas mehr als einem Kilometer zwei Runden von je drei Stunden absolviert - bei einer Geschwindigkeit bis zu 40 Kilomentern pro Stunde. Die Piloten wurden jeweils ausgewechselt, während - wie bei Formel-1-Rennen - Mechaniker die Geräte reparierten oder anpassten.