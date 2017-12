Weinstein hält sich doch nicht im Tessin auf

Eine Mitteilung vom Samstag, 2. Dezember der New Yorker Anwaltskanzlei des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein über einen angeblichen Aufenthalt Weinsteins in Lugano hat sich als Fälschung erwiesen. Mehrere Elemente weisen darauf hin, dass die per E-mail versandte Mitteilung nicht aus der Anwaltskanzlei stammt. (chi/sda)