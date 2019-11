Was über den Kunstdiebstahl bekannt ist

Hatten die zwei Einbrecher weitere Helfer?

Schon am Montag war die Polizei davon ausgegangen, dass ein Fluchtauto bereitstand. Am frühen Dienstagnachmittag teilten die Ermittler mit, dass sich dementsprechende Hinweise bestätigt hätten. Demnach seien die Täter mit einem Audi A6 vom Tatort geflüchtet. Kurze Zeit später hätten sie den Wagen in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Strasse in Brand gesetzt. Im Wrack des Fahrzeugs habe man Spuren vom Tatort gefunden, hiess es.

Fest steht auch, dass es zum Zeitpunkt des Einbruchs stockdunkel am Dresdner Schloss war. Da kurz zuvor ein Elektroverteiler nahe des Schlosses brannte, leuchtete kein Strassenlicht. Da der Verteilerkasten offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter gezielt vorgingen, um unbemerkt in das Schloss zu kommen. Wie viele Täter an dem Einbruch insgesamt beteiligt waren, ist allerdings noch offen.

Hatten die Täter Insiderwissen?

Auch diese Frage ist noch nicht geklärt. Im Internetauftritt der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gibt es auch einen virtuellen Rundgang durch das «Grüne Gewölbe». Dessen Juwelenzimmer gilt als der prachtvollste Raum der Sammlung. In vier Hightech-Vitrinen liegen verschiedene Kostbarkeiten mit Brillanten, Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren.

Gab es auch Sicherheitsvorkehrungen, die gegriffen haben?

Ja. «Aus der einen Vitrine mit drei Garnituren sind noch relativ viele Werke verblieben», sagte Generaldirektorin Ackermann am Montagabend im ZDF. «Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil alle Objekte auch einzeln befestigt waren, sie waren mit Stichen vernäht mit dem Untergrund.» Ackermann sprach von einem «sehr komplexen» Sicherheitssystem im Residenzschloss. Es seien «mehrere Alarme ausgelöst worden, beim Einbruch selbst, durch die Bewegungsmelder im Raum, beim Aufbrechen der Vitrine und die Polizei ist beim ersten Alarm informiert worden.» Das Sicherheitskonzept werde nun erneut gecheckt. «Es muss sicher geprüft werden, wie die Sicherheit noch gesteigert werden kann.» Museumsbundpräsident Eckart Köhne sah auch die Tatsache, dass der Einbruch bemerkt und auf Video aufgezeichnet wurde, als Zeichen dafür, dass die Sicherheitsmassnahmen gegriffen hätten. «Es ist nicht unbemerkt geblieben, was es auch gibt», sagte er.

Wie hoch ist der Schaden durch den Diebstahl?

Noch ist immer noch nicht ganz klar, wie viele Stücke die Diebe aus den drei Schmuckgarnituren gestohlen haben. Die Polizei hat zehn Fotos von einigen Stücken veröffentlicht. Allerdings sei klar, dass viel mehr als diese zehn Teile der Brillant- und Diamantgarnituren fehlen, sagte Syndram. «Ich weiss, dass einige Objekte nicht an ihrem Platz sind. Aber ich kann nicht sagen, wie es auf dem Boden der Vitrine aussieht.» Klarheit könne nur eine Bestandsaufnahme bringen.

Der Wert des Diebesguts lässt sich nicht beziffern, sagte Generaldirektorin Ackermann am Montag. Die besondere Bedeutung liege weniger im Materialwert als in der Vollständigkeit des Ensembles.

Wann kann man das Grüne Gewölbe wieder besuchen?

Für die Öffentlichkeit wird das historische Grüne Gewölbe im Dresdner Stadtschloss vorerst nicht zugänglich sein. Dem MDR sagte Museumsdirektor Dirk Syndram, dass die Sammlung wohl längere Zeit geschlossen bleibe.

