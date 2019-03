In zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat mindestens ein Schütze das Feuer eröffnet und mindestens 40 Menschen getötet sowie weitere verletzt. Das ganze Land steht unter Schock, Premierministerin Jacinda Ardern sprach von «einem der schwärzesten Tage Neuseelands». Die Angriffe seien als «Terroranschlag» zu werten, der offenbar «gut vorbereitet» gewesen sei. Was wir über den Angriff wissen – und was noch unklar ist.