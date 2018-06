Warnung vor «Extremgewitter» in Winterthur – Wasser im Glattzentrum

Ein Gewitter zieht über die Deutschschweiz. In Thurgau und Winterthur warnt Meteonews mit der höchsten Gefahrenstufe (Violett) vor einem «Extremgewitter»: (Quelle: Meteonews)

Wegen des Starkregens läuft im Zürcher Glattzentrum Wasser über die oberere Etage auf die Ladenflächen. Der ganze Eingangsbereich stehe unter Wasser, melden Augenzeugen. Bilder zeigen, dass der Bereich bereits abgeriegelt wurde und Wassersauger im Einsatz stehen. Auch die Feuerwehr ist bereits eingetroffen.

«Das Gewitter bewegt sich derzeit in Richtung der Stadt Zürich. Bis es dort ist, kann es sich noch abschwächen», sagt Stefan Scherrer von Meteonews auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet um 18.40 Uhr. Für den Thurgau und die Region Winterthur rechnet er mit sehr vielen Blitzen und örtlich auch mit Starkregen. Bei der violetten Warnung handle es sich um eine automatische Warnung.

Bis 51 Millimeter Regen

Derzeit hätten Messtationen schon beachtliche Niederschlagsmengen gemessen. Dass einzelne Bäche über die Ufer treten könnten, hält Scherrer für möglich. Grossflächige Überschwemmungen schliesst er dagegen eher aus. Dies, weil das Unwetter relativ schnell weiterziehe. Wäre es stationär, so würde die Niederschlagsmenge noch weiter ansteigen.

Der höchste Wert wurde mit 51 Millimeter an einer Messtation in Zürich-Oerlikon gemessen. «In Wallisellen wurden 41 Milliliter gemessen», sagt Scherrer. «Beides sind sehr hohe Werte.» Zum Vergleich: In den acht Junitagen regnete es am Flughafen Zürich bislang 110 Millimeter. «In nur vier Stunden ist die Hälfte des bisherigen Monats gemessen worden.»

Am Flughafen Zürich steht alles still. Laut Skyguide sind aufgrund des Gewitters weder An- noch Abflüge möglich. Das Gewitter sei derzeit genau über dem Flughafen. Wie lange der Stillstand noch anhält, sei noch nicht vorauszusagen.

(oli)