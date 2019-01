Viel gutes Gewissen kumuliert sich an diesem nasskalten Abend in einem ­vegetarischen Restaurant in der Stadt Zürich. Während sich oben Menschen Fleischloses vom Buffet auf die Teller schaufeln, haben sich im Souterrain rund 60 Aktivisten vor einer Leinwand versammelt. Gezeigt wird das neueste Abenteuer aus dem Hause Sea Shepherd. Der Film dokumentiert die Verfolgung eines illegalen Fischtrawlers in der Antarktis. Wie die Jagd der Aktivisten enden wird, wissen alle hier. Denn die Kampagne ist in Tierschutzkreisen legendär.