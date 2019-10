Waldbrände in Kalifornien fordern drei Tote

Ein drittes Opfer, ein Anwohner in einem anderen Brandgebiet nördlich von Los Angeles, sei an einem Herzinfarkt gestorben, hatte die Feuerwehr zuvor bekanntgegeben. Eine veränderte Wetterlage mit nachlassenden Winden und kühleren Brisen vom Pazifik trug am Wochenende aber dazu bei, die Lage zu entspannen.

Evakuierungsbefehle für die Region nördlich von Los Angeles, wo nahe dem Ort Sylmar das sogenannte Saddleridge-Feuer wütete, seien aufgehoben worden, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Damit konnten viele Menschen, die ihre Häuser vor den herannahenden Flammen verlassen hatten, wieder zurückkehren.

More than 12,000 homes in northern Los Angeles are under mandatory evacuation orders as the Saddleridge Fire explodes to more than 4,000 acres. Follow live updates: https://t.co/dDf3OF6o7Hpic.twitter.com/PGWejIZGJP

