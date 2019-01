Wurde die Lawinengefahr auf der Schwägalp unterschätzt? Das Hotel Säntis, das am Donnerstag von einer Lawine stark beschädigt wurde, liegt in gefährdetem Gebiet. Das zeigt ein Blick auf die kantonale Gefahrenkarte. Der Neubau, der vor drei Jahren eröffnet wurde, befindet sich in der blauen und gelben Zone. Dennoch durfte das Gebäude gebaut werden.